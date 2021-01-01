ماذا سيفعل وزير خارجية إسرائيل لدى زيارته إلى الإمارات الاسبوع المقبل؟

القدس المحتلة / سما /

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، الإمارات الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

وقال موقع "واللا"، اليوم الاثنين، إن لابيد سيبدأ زيارته إلى الإمارات يوم الثلاثاء والتي ستستغرق يومين بدعوة من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وسيفتتح لابيد خلال زيارته سفارة إسرائيل في أبو ظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي، وفق الموقع العبري.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لابيد سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. إذا حدث ذلك، فسيكون أول لقاء علني بين شخصية إسرائيلية وابن زايد.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.