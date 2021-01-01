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الخارجية ترحب بالمطالبات العالمية لإدارة بايدن بإنهاء الاحتلال وتؤكد استعدادها للتعاون

الإثنين 21 يونيو 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحبّت وزارة الخارجية والمغتربين بالمطالبات العالمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وأكدت استعدادها للتعاون بأي شكل كان.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أنها تتابع باهتمام بالغ حملات التواقيع واستطلاعات الرأي التي تتزايد يوما بعد يوم الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدالتها، والتي تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبهذا الصدد، تطرّقت الوزارة إلى العرائض التي وقعتها المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والشخصيات العالمية وعدد كبير من الصحفيين الأميركيين وأعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة ولاية ميتشغان تطالب بموجبها إسرائيل باحترام حقوق شعبنا الفلسطيني، وضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وأن الادارات الأميركية السابقة تساوقت مع الاحتلال والاستيطان وسكتت على المشاهد الفاشيّة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أن المطلوب من ادارة بايدن سرعة التحرك لحماية حقوق شعبنا، وان عدم التحرك ضمن توقعات المجتمع الدولي سيساهم في تفاقم الوضع على الارض، ويضاعف من المعاناة، معربة عن أملها بمواصلة الضغط على الإدارة الاميركية الحالية، كون الضغط هو الأسلوب الوحيد الذي يلعب دورا محوريا في عملية صنع القرار الأميركي.

#وزارة الخارجية #بايدن

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