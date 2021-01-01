  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات مع فايزر وإسرائيل

الإثنين 21 يونيو 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فدا يؤكد على صوابية المطالبات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص صفقة اللقاحات مع فايزر وإسرائيل



رام الله / سما /

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في تصريح أصدره اليوم الاثنين إنه وعلى ضوء اللغط الذي ساد بخصوص الاتفاق الذي أبرم مع شركة فايزر حول توريد كميات من لقاح فايزر الموجودة بحوزة "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني، فإنه يؤكد على صوابية المطالبات الشعبية والفصائلية للحكومة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى سرعة الاستجابة لذلك وبحيث تعلن اللجنة على الملأ كافة التفاصيل ذات العلاقة بالصفقة وخصوصا بنودها ومبررات ابرامها، وأن تحدد أية أفراد أو جهات مقصرة في حال كان هناك تقصير، وأن تحيلهم إلى القضاء لمساءلتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون. 

 

 

وأضاف "فدا" أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام وما سبقها من قضايا مشابهة تؤكد على مسألتين: الأولى- ضرورة إجراء مراجعة سريعة لمدى فاعلية الأجهزة الرقابية الفلسطينية باتجاه ممارسة دورها في المحاسبة والمساءلة والمكاشفة في مختلف القضايا وخاصة القضايا التي تتصل بصحة المواطنين وحياتهم، والثانية- وضع إطار ناظم لعمل لجان التحقيق المستقلة بما يضمن استقلالية حقيقية لها ويضمن شفافيتها وفعاليتها. 

 

 

كما دعا "فدا" إلى أوسع تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي والفصائل في المؤسسات الرقابية الفلسطينية ولجان التحقيق المستقلة، مؤكدا على رفضه احتكارها من أي طرف، من جهة، ومشددا على ضرورة الاسراع في إصدار نتائج عملها وإعلام الجمهور بهذه النتائج والاجراءات العملية المتخذة على ضوء ذلك، من جهة ثانية. 

#فدا

الأكثر قراءة اليوم

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

لماذا يرتفع الدولار الأمريكي بقوة الآن؟

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل اتفاق اللقاحات وأسباب إبرامه ووقفه

هآرتس: لبيد كوزير خارجية سيمارس سياسة مناقضة لنتنياهو

نجاد: شقيق زوجة خامنئي كان يخطط للسفر إلى "إسرائيل" في عهدي

الأخبار الرئيسية

ماذا سيفعل وزير خارجية إسرائيل لدى زيارته إلى الإمارات الاسبوع المقبل؟

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

فتح

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية