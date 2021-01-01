قناة إسرائيلية تفتتح مكتبا لها في دبي وتوقع اتفاقيات شراكة وتفاهم هامة

القدس المحتلة / سما /

وقعت قناة i24NEWS التلفزيونية الإسرائيلية اتفاقية مع مؤسسة دبي للإعلام وأعلنت عن افتتاح مكتبها في المدينة لتصبح أول قناة إسرائيلية تعمل في الإمارات.

ووقعت القناة أيضا مؤخرا اتفاقيات مع اثنتين من كبار شبكات الكوابل التلفزيونية: اتصالات Etisalat ودو DU، وكذلك مع المجموعة الإعلامية أخبار الخليج Gulf News media group وشركة الإنتاج الإعلامي Motivate Media Group، ومع وزارة السياحة في دبي، لإطلاق حملة رقمية وتلفزيونية بثلاث لغات.

وأصبح هذا ممكنا بعد أن حصلت القناة على ترخيص بث من المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وسيسمح هذا للقناة بوضع موقع بث مباشر للتقارير والمقابلات.

وأكدت مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، أن الإمارات تحرص على ترسيخ علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية واستحداث المزيد منها بهدف تطوير آليات العمل الإعلامي وزيادة مستوى تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الإعلام.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لقناة i24NEWS، فرانك ملول: "تأسيس هذا التعاون الإعلامي من شأنه إضافة أبعاد جديدة مهمة للعلاقات بين الجانبين. وسيكون لهذا التعاون أثره في تمكيننا من توسيع نطاق انتشارنا كقناة إخبارية عالمية، كما سيسهم في إثراء المحتوى الذي نقدمه، ويمكننا من توسيع نطاق تغطياتنا لمنطقة الشرق الأوسط".

في السياق أوضح المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن "التعاون يركز على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الإعلام من منطلق حرص المؤسسة على الانفتاح على التجارب الناجحة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم في تطبيق واستخدام التقنيات الجديدة في مجالات البث الإعلامي والإنتاج التلفزيوني وبما يخدم في تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة".

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الاتفاقية الموقعة مع مجموعة أبو ظبي للإعلام في ديسمبر الماضي.