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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض علي الحروب

الإثنين 21 يونيو 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير علي الحروب (48 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل، والذي يواجه تدهورًا مستمرًا في وضعه الصحي منذ عدة شهور.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الحروب خضع في شهر نيسان الماضي، لعملية جراحية لاستئصال ورم من صدره، وفي حينه تعرض لانتهاكات جسيمة خلال تواجده في المستشفى، وبقي مقيد القدمين إضافة إلى يده اليمنى.

وأشار إلى ان السير الحروب بدأ يعاني من ظهور بقع زرقاء في جسده، تزداد مع مرور الوقت، ورغم المطالبات المستمرة بنقله إلى المستشفى وإعطاء تشخيص دقيق للحالة الصحية له، إلا أن المماطلة هي الإجراء الوحيد التي تقوم به إدارة السجون.

علمًا أن الأسير الحروب كان قد تلقى ردًا من إدارة السجون في شهر أيّار الماضي، أبلغته فيه أنّ هناك قرارًا بالبدء بإعطائه علاج كيماوي، دون توضيحات دقيقة. 

وأكّد نادي الأسير أنّ ما يجري مع الأسير الحروب ينذر بمخاطر كبيرة على حياته، ويتطلب من كافة جهات الاختصاص بضرورة التحرّك العاجل، للضغط على إدارة سجون الاحتلال في توفير العلاج اللازم والمناسب له، والوقوف على تفاصيل وضعه الصحي بأسرع وقت.

يذكر أن الأسير الحروب المعتقل منذ عام 2010، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ويقبع في سجن "النقب"،

بدأت تظهر معاناته الصحية قبل عامين، حيث ماطلت إدارة السجون في تشخيص الحالة الصحية له، وبدأ وضعه الصحي يتفاقم تدريجيًا منذ عدة شهور.

#نادي الأسير

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