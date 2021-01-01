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اغلاق بوابة عزون الرئيسية لليوم السادس على التوالي

الإثنين 21 يونيو 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم السادس على التوالي، اغلاق بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد القائم بأعمال بلدية عزون حاتم مسلم ، ان الاحتلال يمعن في انتهاكاته بحق أهالي البلدة فكان يوميا يطلق قنابل الصوت والغاز على المنازل ويؤدي الى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق الشديد بالغاز.

وأضاف ان الموقع الاستراتيجي للبلدة يجعلها محل أطماع الصهاينة، فهي تقع على الشارع الرئيسي المؤدي الى نابلس ويحيطها مستوطنات عديدة، وإغلاق البوابة هو أسلوب احتلالي هدفه التضييق على المواطن وعرقلة الحركة والنشاط بها، فأغلب العاملين بها هم من خارج البلدة وسيضطرون الى سلوك طرق التفافية للقدوم الى البلدة، وبالتالي سيتكبدون وقتا وجهدا إضافيين. وأكد أن جهود حثيثة تبذلها البلدية مع الجهات المختصة لفتح البوابة ولكن الاحتلال لا يستجيب لذلك.

وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة عزون الشمالية نحو 24 آلف دونم، ويقطنها 12 ألف نسمة، منهم أكثر من 4 آلاف يعملون خارج البلدة.

#عزون

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