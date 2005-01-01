فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

غزة / سما /

وجهت قطاعات فتحاوية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، نداءً عاجلًا للرئيس محمود عباس، بصفته قائدًا عامًا للحركة، حول قضايا تتعلق بالأزمات الخاصة بغزة، وذلك للبحث فيها خلال اجتماع المجلس الثوري.

وأشار البيان إلى ما تعرضت له غزة من ظلم وإقصاء وتهميش وتمييز على مدار سنوات من قبل الحكومات المتعاقبة، مشددًا على ضرورة أن تكون غزة حاضرة في اجتماع المجلس الثوري بكل مشاكلها وهمومها.

ودعا البيان، إلى رفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة منذ عام 2017، وإنصاف موظفي تفريغات 2005 والاعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ، وإلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ 14 عامًا وإعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية.

كما دعا إلى حل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، والتأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة، وصرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً، أسوةً بالمحافظات الشمالية، ووقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.

وطالب البيان، الرئيس عباس بمتابعة حل هذه القضايا ومتابعة تنفيذ المطالب شخصيًا، داعيًا أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بالوقوف عند مسؤولياتهم، وأن تكون مواقفهم واضحة ومعلنة تجاه مطالب وحقوق غزة.

كما طالب كافة الأقاليم والمكاتب الحركية والهيئة القيادية في قطاع غزة بأن يكون لهم موقف عملي وجاد تجاه حقوق غزة، مثمنًا دور إقليم شرق غزة الذي قدم إعفائه، احتجاجًا على ما يتعرض له القطاع من ظلم وإقصاء.

وقال البيان، “نريد تنفيذ إداري ومالي فوري ونرفض تشكيل لجان هدفها المماطلة والتسويف”، مؤكدًا أن ما قبل الاجتماع لن يكون كما بعده وسيتم أخذ خطوات مختلفة ومتعددة، وسيكون هناك حراك كبير سيتم التجهيز له خلال الأيام المقبلة.

ووقع على البيان (موظفي تفريغات 2005، والتقاعد القسري، وموظفي مؤسسة البحر، والبطالة الدائمة، والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، والشهداء والجرحى والأسرى، والهيكل التنظيمي غير المفرغين، والأطباء والمعلمين، والشباب والخريجين، وكوادر الشبيبة الفتحاوية وأبناء حركة فتح في قطاع غزة).

فيما يلي نص البيان كاملاً

السيد الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح

الأخوة أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة

نتوجه لكم بهذا البيان الهام والعاجل وأنتم على وشك البدء باجتماع المجلس الثوري، والذي يعتبر بمثابة برلمان الحركة، هذا البيان الذي كتب بمعاناة و وجع قطاع غزة الذي قدم وضحى و حشد و قاوم رغم كل ما ألمَّ به من فقرٍ وتجويع وحصار .

غزة التي تتعرض للظلم والإقصاء والتهميش والتمييز على مدار سنوات ومن قبل حكومات متعاقبة لم تعد قادرة على التحمل، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد من المقبول هذا التجاهل والنظر باستعلاء وفوقية لحقوقها، وسنقولها وبشكل واضح إن هذا الاجتماع إن لم تكن غزة حاضرة فيه بمشاكلها وهمومها فلا معنى لهذا الإجتماع وهو لا يمثلها.

وبناء على ما سبق وبجانب القضايا التنظيمية الملحة فإننا ندعوكم لحل كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة و في مقدمتها ما يلي :

١- رفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة عام ٢٠١٧م.

٢- إنصاف موظفين تفريغات ٢٠٠٥ والإعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ.

٣- إلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن.

٤- إعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ ١٤ عام واعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية.

٥- حل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية.

٦- إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.

٧- التأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة.

٨- صرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً أسوةً بالمحافظات الشمالية.

٩- وقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.

كما أننا نؤكد على ما يلي :

أولاً/ نطالب السيد الرئيس بمتابعة حل هذه القضايا ومتابعة تنفيذ المطالب شخصياً.

ثانياً/ ندعو كل من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بالوقوف عند مسؤولياتهم، وأن تكون مواقفهم واضحة ومعلنة تجاه مطالب وحقوق غزة.

ثالثاً/ نطالب كافة الأقاليم والمكاتب الحركية و الهيئة القيادية في قطاع غزة بأن يكون لهم موقف عملي وجاد تجاه حقوق غزة، كما ونثمن دور إقليم شرق غزة الذي قدم إعفائه احتجاجاً على ما يتعرض له القطاع من ظلم واقصاء.

رابعاً/ نؤكد على أن كل من لم يبدي موقفاً واضحاً من هذه المطالب هو شريك في الظلم والتمييز الذي يتعرض له القطاع، وسيكون لنا موقفاً واضحاً تجاه كل متخاذل ومتآمر.

خامساً/ نريد تنفيذ إداري ومالي فوري ونرفض تشكيل لجان هدفها المماطلة والتسويف.

سادساً وأخيراً/ نؤكد على أن ما قبل هذا الإجتماع لن يكون كما بعده، حيث سيكون لنا خطاباً وخطواتاً مختلفة ومتعددة، كما إننا ندعو جميع أبناء وكوادر الحركة للإستعداد للحراك الكبير الذي سنعلن عن البدء بالتجهيز له خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون كافة الخيارات متاحةً أمامنا بما فيها النزول إلى الشارع.

غزة ملاذكم وآمانكم الوطني ، ولا خير فيكم إن لم تنصفوها.

موظفي تفريغات 2005

التقاعد القسري

موظفو مؤسسة البحر

البطالة الدائمة

التقاعد المالي

المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية

الشهداء والجرحى والأسرى

الهيكل التنظيمي الغير مفرغين

الأطباء والمعلمين

الشباب والخريجين

كوادر الشبيبة الفتحاوية

أبناء حركة فتح في قطاع غزة

نمد أيدينا لكل من يرغب بأن يكون جزء من هذا الحراك