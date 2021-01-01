  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإثنين 21 يونيو 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 660 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 124 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 113102 إصابة بينها 2767 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 109279 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1056.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 45.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 57699 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

لماذا يرتفع الدولار الأمريكي بقوة الآن؟

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل اتفاق اللقاحات وأسباب إبرامه ووقفه

هآرتس: لبيد كوزير خارجية سيمارس سياسة مناقضة لنتنياهو

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

نجاد: شقيق زوجة خامنئي كان يخطط للسفر إلى "إسرائيل" في عهدي

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

فتح

فتح غزة توجه نداءً عاجلًا للرئيس عباس :"ما قبل اجتماع الثوري لن يكون كما بعده"

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

عباس

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

زيادة وقت الاختبار.. التربية والتعليم تتحدث عن امتحان الثانوية العامة لهذا العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية