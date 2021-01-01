جبهة التحرير تستنكر تكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية وموظفي البلديات

غزة / سما /

استنكرت جبهة التحرير الفلسطينية تكرار حوادث الاعتداء الأليمة التى تحدث من حين لآخر على الأطقم الطبية و موظفي البلديات والتى كان آخرها الاعتداء الجبان على الدكتور عميد عوض طبيب الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء بغزة ورئيس نادي خدمات الشاطئ العريق ونائب رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الفلسطينية .



وقالت التحرير الفلسطينية "أن هذا الاعتداء مناف لقيمنا ومبادئنا وينم عن عدم احترام للطواقم الطبية التي كانت على الدوام وما زالت وفي أصعب الظروف وأكثرها خطورةً في مقدمة الصفوف وخط الدفاع الأول عن أمننا الصحي في مواجهة آثار الحروب الاسرائلية وما تخلفه من اصابات وأوبئة، كما حدث في تصدي الطواقم الطبية لجائحة كورونا والأمراض المزمنة والخطيرة رغم نقص الأدوية والمعدات الطبية" .





كما استنكرت التحرير الفلسطينية الاعتداء الآثم على مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة الذى تعرض لاعتداء آثم من قبل خارجين عن القانون، خلال محاولته منعهم من سرقة بلاط الأرصفة وأحجار الجبهة في تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني غرب المدينة، والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.



ودعت التحرير الشرطة الفلسطينية للتصدى لهذه الفئة المارقة البعيدة عن أخلاقنا وسلوكياتنا الحميدة والتى تهدد النسيج الاجتماعي وتقديمهم إلي المحاكم حتى تأخذ العدالة مجراها بحق كل من تسول له نفسه في التعدي على أطبائنا وموظفي المؤسسات الخدماتية ويتجاوز حرمة مستشفياتنا ومؤسساتنا بشكل عام.