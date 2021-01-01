القوى تدعو إلى التصدي لهجمات المستوطنين غدا والخروح في مسيرات في الضفة

رام الله / سما /

دعت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في الضفة، للتصدي لهجمات المستوطنين وحماية التلال وكل القرى التي ينوي المستوطنون الخروج فيها بمسيرات استفزازية فيها.

وقالت القوى في بيان صحفي :" تستمر عصابات مستوطنيه وجيش الاحتلال في جرائمهم المختلفة بحق شعبنا ونهب مقدراته والسيطرة على مقدساته الاسلامية والمسيحية وطمس هويتها الدينية والوطنية، وتصعيد سياسة التطهير العرقي والاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من حجم المخاطر والتحديات الماثلة أمام شعبنا".

واشارت الى "ان يوم غد سيكون يوم غضب عارم في كل الضفة وعلى كل نقاط التماس للتصدي للمستوطنين وجيش الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين للمشاركة الواسعة وعدم السماح للمستوطنين باجراء هذه المسيرات .