رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الاثنين، على الرسالة المفتوحة للرئيس الأميركي جو بايدن من قبل شخصيات عالمية تدعوه إلى العمل على إنهاء التمييز والقمع ضد الفلسطينيين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية في الخليل والخضر

رسالة مفتوحة إلى بايدن: 680 شخصية عالمية تدعو للعمل على إنهاء التمييز والقمع ضد الفلسطينيين

حالة وفاة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ

الرئيس يهنئ غوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية

الرئيس يلقى اليوم كلمة شاملة أمام الدورة العادية لـ"ثوري فتح"

"اتفاق فايزر".. القصة كاملة ترويها وزيرة الصحة

اشتية يبحث مع السفير العماني لتعزيز التعاون وتشكيل لجنة وزارية مشتركة

فلسطين نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي

وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب الأحمر في نابلس

"الأيام":

الاحتلال يهدم غرفاً زراعية ومنشآت في الخيل والخضر وعشرات المستوطنين يقتحمون "جبل العالم" وبرك سليمان

نابلس: مئات المواطنين يشاركون بـ"الإرباك الليلي" على جبل صبيح

مواجهات ليلية مع الاحتلال غرب جنين

الرئيس يهنئ غوتيرش بإعادة انتخابه أمينا عاماً للأمم المتحدة

الكيلة: سنعيد التفاوض مع "فايزر" و"الصحة" الإسرائيلية لاستكمال تنفيذ اتفاق اللقاحات

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب بشروط مقيدة

كورونا: وفاة و68 إصابة

غزة: السماح بدخول وخروج البريد وتصدير المحاصيل الزراعية والألبسة

"القدس":

البرلمان العربي: اللاجئون الفلسطينيون هم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي مارسها الاحتلال

"اتفاق فايزر".. الرواية الرسمية

وفاة 68 إصابة جديدة بكورونا

أبو الغيط: حاجة ماسة لإطلاق مسار التسوية النهائية بين فلسطين وإسرائيل

بدء تقليص القوات الأميركية في الشرق الأوسط

الاحتلال ينفذ عمليات تجريف استيطاني في نعلين ويهدم منشآت بالخليل والخضر والمواجهات تتواصل في بيتا

تغيرات مناخية وبيئية تهدد بلدان المتوسط

680 شخصية تدعو بايدين للعمل على إنهاء التمييز العنصري والقمع ضد الفلسطينيين