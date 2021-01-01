  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

21 إصابة واعتقال مواطن خلال مواجهات "ليلية" في بيتا جنوب نابلس

الإثنين 21 يونيو 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
21 إصابة واعتقال مواطن خلال مواجهات "ليلية" في بيتا جنوب نابلس



نابلس/سما/

اصيب، الليلة الماضية، نحو 21 مواطنا بالاختناق وكسور ورضوض خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 21 اصابة، 12 منها بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا، و8 حالات سقوط على الارض وواحدة بقنبلة غاز بشكل مباشر، ونقل 4 منها للمستوصف لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل اكد نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار يوسف مهيب حمايل (27 عاما)، عقب مداهمة منزله.

وتشهد بلدة بيتا منذ الخامس من ايار المنصرم، اسلوب مواجهة شعبية جديد مع قوات الاحتلال، ضد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

وحمل اسلوب المواجهة الجديد اسم "الارباك الليلي"، بحيث يكون مساند للمواجهات في ساعات النهار والتي يستخدم فيه المشاركون الإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت التي تصدر أصواتا عالية تزعج المستوطنين، واستخدام الإضاءة القوية والليزر، لتشتيت انتباه جنود الاحتلال الذين يقومون بحماية المستوطنين، واستخدام البراميل المتفجرة.

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، فإن 5 شهداء ارتقوا في معركة الدفاع عن جبل صبيح، فيما أصيب أكثر من 618 مواطنًا منذ مطلع أيار في بلدة بيتا خلال المواجهات التي تشهدها البلدة ليل نهار، احتجاجًا على إقامة البؤرة الاستيطانية.

#نابلس #مواجهات #بلدة بيتا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل اتفاق اللقاحات وأسباب إبرامه ووقفه

لماذا يرتفع الدولار الأمريكي بقوة الآن؟

هآرتس: لبيد كوزير خارجية سيمارس سياسة مناقضة لنتنياهو

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

الأخبار الرئيسية

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

عباس

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

زيادة وقت الاختبار.. التربية والتعليم تتحدث عن امتحان الثانوية العامة لهذا العام

حسين الشيخ يعلق على قرارات اسرائيل بشأن معابر قطاع غزة..

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لغزة: انتهاء أزمة الطرود البريدية وتصدير المحاصيل الزراعية والألبسة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية