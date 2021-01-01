  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الزراعة: 16 مليون دولار خسائر منع التسويق والتصدير من غزة

الإثنين 21 يونيو 2021 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة: 16 مليون دولار خسائر منع التسويق والتصدير من غزة



غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن خسائر منع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة بلغت 16 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرأي" أن الأضرار والخسائر تتضاعف يوما بعد يوم نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري للأسبوع السادس على التوالي في وجه المحاصيل التسويقية والأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية ومنع تصديرها للخارج.

وكانت الزراعة، حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية لأكثر من 40 يوماً، فضلاً عن منع إدخال المستلزمات الزراعية للقطاع لاستمرار العملية الزراعية.

وجددت وزارة الزراعة، دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم والسماح بتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل اتفاق اللقاحات وأسباب إبرامه ووقفه

لماذا يرتفع الدولار الأمريكي بقوة الآن؟

هآرتس: لبيد كوزير خارجية سيمارس سياسة مناقضة لنتنياهو

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. اذاعة جيش الاحتلال: غانتس ينظر في شن عملية عسكرية بغزة

حماس تسمح بتدخل وسطاء جدد في كسر الحصار ..المقاومة "لإسرائيل": المواجهة البرية آتية

عباس

وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

زيادة وقت الاختبار.. التربية والتعليم تتحدث عن امتحان الثانوية العامة لهذا العام

حسين الشيخ يعلق على قرارات اسرائيل بشأن معابر قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية