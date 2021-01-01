الزراعة: 16 مليون دولار خسائر منع التسويق والتصدير من غزة

غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن خسائر منع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة بلغت 16 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرأي" أن الأضرار والخسائر تتضاعف يوما بعد يوم نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري للأسبوع السادس على التوالي في وجه المحاصيل التسويقية والأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية ومنع تصديرها للخارج.

وكانت الزراعة، حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية لأكثر من 40 يوماً، فضلاً عن منع إدخال المستلزمات الزراعية للقطاع لاستمرار العملية الزراعية.

وجددت وزارة الزراعة، دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم والسماح بتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية.