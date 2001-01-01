ألمانيا: مشروع قانون لحظر علم حركة "حماس"

غزة / سما /

توصلت أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا، والمكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق لحظر علم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وذكرت صحيفة "Welt" الألمانية، الأحد، أن الائتلاف الحكومي استند في مشروع القرار الذي أعدّه لحظر علم "حماس"، إلى المادة 86 من القانون الألماني الذي يحظر أنشطة المكونات التي تعارض الدستور الألماني.

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى المجلس الاتحادي، الأسبوع المقبل، للتصويت عليه.

ومما يذكر أن الاتحاد الأوروبي صنف حركة المقاومة "حماس" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية" في العام 2001.