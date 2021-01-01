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انتقادات واسعة بسبب استبدال صورة شاهر سعد مكان البابا فرنسيس في قمة دولية

الإثنين 21 يونيو 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات واسعة بسبب استبدال صورة شاهر سعد مكان البابا فرنسيس في قمة دولية



رام الله/سما/

أثارت صورة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد التي تم استبدالها بصورة للبابا فرنسيس خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الصورة الرئيسية لمؤتمر قمة عالم العمل التي عقدته منظمة العمل الدولية يومي 17 و18 حزيران، واستبدلت صورة البابا فرنسيس بصورة سعد مع خبر انتخابه عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وتبين أن منظمة العمل لم تدرج صورة شاهر سعد من بين المتحدثين الأساسيين، على الرغم من انتخابه بالفعل عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي تضم 56 عضوا، كما وشارك في مداخلة خلال المؤتمر في جلسته التاسعة لمناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ولكنه لم يكن من بين المتحدثين الرئيسيين.

وفي معرض رده على الانتقادات، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق حسب القانون والأنظمة المعمول بها في الاتحاد بخصوص صورة سعد التي تم استخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل دائرة العلاقات العامة في الاتحاد دون علم ومعرفة سعد، على حد قولها.

وأكد الاتحاد، أنه سينشر توصيات وقرارات اللجنة المشكلة بالخصوص، مقدما اعتذاره للفلسطينيين عن ما وصفه بـ"الخطأ المقصود". 

#شاهر سعد #بابا الفاتيكان

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