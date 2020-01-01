فرنسا تتلقى ضربة قوية قبل مواجهة البرتغال

باريس/سما/

تلقى المنتخب الفرنسي، ضربة موجعة قبل المباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره البرتغالي، الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديمبلي سيغيب عن مباراة فرنسا والبرتغال بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

وأضافت الصحيفة، أن الفحوصات الطبية ستحسم مدة غياب اللاعب الطبية، التي قد تمتد للدور ثمن النهائي حال تأهل الديوك.



وشارك ديمبلي كبديل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني لمباراة فرنسا والمجر، أمس السبت، لكنه لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة وخرج في الدقيقة 87 ودخل بدلا منه توماس ليمار.

وسيلعب منتخب فرنسا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يونيو/ حزيران، إذا حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي.