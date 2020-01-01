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برشلونة يتحدث مجددا عن بطولة "دوري السوبر ليغ" المثيرة للجدل

الإثنين 21 يونيو 2021 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتحدث مجددا عن بطولة "دوري السوبر ليغ" المثيرة للجدل



برشلونة/سما/

اعتبر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، اليوم الأحد، أن المشروع الذي أحدث جدلا أوروبا وعالميا "دوري السوبر ليغ"، مازال على قيد الحياة.

وقال لابورتا في لقاء مع أعضاء نادي برشلونة إن "دوري السوبر ليغ مازال على قيد الحياة". منددا برغبة البعض في مطالبة النادي بالاعتذار عن البطولة مثلما انسحبت الأندية الإنجليزية وباقي الأندية التسعة.


ويتبقى في البطولة التي لاقت سخطا أوروبيا 3 أندية فقط من أصل 12 كان من المقرر أن تبدأ البطولة وهي "يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة".

وبحسب صحيفة "ماركا"، شدد لابورتا على أن "هرم كرة القدم بأكمله سيستفيد من عائدات دوري السوبر ليغ، الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة".

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدد بعقوبات رادعة ضد الأندية الثلاثة، وقال رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر شيفرين عشية انطلاق بطولة كأس أوروبا 2020 إن الثلاثي "خسر المعركة الأخلاقية والرياضية".

وعلق الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة "حتى إشعار آخر".

#رئيس نادي برشلونة #خوان لابورتا #دوري السوبر ليغ

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