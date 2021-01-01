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"إسرائيل" تصدق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الإثنين 21 يونيو 2021 04:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تصدق على تعيين سفير جديد لها في الأردن



القدس المحتلة/سما/

صدقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأحد، على تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لدى الأردن خلفا للسفير أمير فايسبرود.


يأتي ذلك، بعد شهر على تسليم رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، مذكرة طرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني لدى إسرائيل، على خلفية "الاعتداءات على المقدسات في القدس والعدوان على غزة".

وأعلن رئيس الحكومة الأردني حينها أن الحكومة والنواب في مركب واحد، وأن الحكومة ستدرس المذكرة النيابية وستعود للمجلس للتشاور.


من الجدير ذكره، أن السفير الجديد كان يعمل سابقا مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط وكان قنصلا عاما في ريو دي جانيرو ونائبا للسفير في عدة دول هي الأردن والبرازيل وبيرو.

#عمان #تل ابيب #الاردن #إيتان سوركيس

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