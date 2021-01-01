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وفد أمني "إسرائيلي" يصل القاهرة..

قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة

الإثنين 21 يونيو 2021 04:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف ماذا طلبت مصر من "إسرائيل" مؤخراً بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عبرية، أن مصر تمارس ضغوطاً على "إسرائيل" للمضي قدماً في مفاوضات التهدئة مع غزة، داعيةً إلى إجراء محادثات في القاهرة الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة كان، أن مصر طلبت من "إسرائيل" اتخاذ تدابير لبناء الثقة، مثل توسيع مناطق الصيد أو إمكانية نقل البريد إلى القطاع، الذي توقف منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشارت القناة، إلى إعلان السلطة الفلسطينية مساء اليوم أن نقل البريد إلى غزة سيستأنف اعتبارًا من يوم غد، الأمر الذي اعتبرته رغبة في "إسرائيل" للمضي قدماً.

وفي سياق متصل قالت القناة أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى القاهرة في إطار مباحثات إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
 
ووفقاً للقناة العبرية، وصول وفد أمني إسرائيلي كبير من مجلس الأمن القومي برئاسة نمرود شيفر الى القاهرة ، وذلك بشأن صفقة التبادل. 
 
وأشارت القناة، سيطرح الوفد إمكانية إجراء مباحثات على مستوى رفيع لاحقا لمناقشة سبل التوصل الى هدنة طويلة الأمد مع غزة.

#مصر #غزة #القدس المحتلة #الصيد #السلطة الفلسطينية

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