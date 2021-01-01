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مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع اللحم

الإثنين 21 يونيو 2021 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع اللحم



وكالات

أعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، خبيرة التغذية الروسية وأخصائية الغدد الصماء، أن اللحم لن يجلب أي فائدة للجسم عند تناوله مع بعض المواد الغذائية.

وتقول في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "يجب ألا يتم الجمع بين اللحم ومنتجات الألبان في وجبة الطعام. لأن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي، يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60%. وهذا تجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل ومن يعاني من فقر الدم".

وتنصح الأخصائية بشرب الماء أو كوب من عصير الحمضيات بعد تناول اللحم، بدلا من القهوة والشاي. لأن التانين (العفص) الموجودة في هذه المشروبات يعيق امتصاص الحديد أيضا.

وتقول، "بالإضافة إلى هذا، يصبح هضم اللحم صعبا مع الأطعمة النشوية: الخبز والبطاطا والذرة والمعكرونة. صحيح هذا متبع، ولكن من الأفضل على من يميل إلى السمنة تجنبه، والأفضل لهم تناول اللحم مع الخضار والخضروات".

#اللحوم #التغدية #الصحة

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