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مأكولات يفضل عدم تناولها مع القهوة

الإثنين 21 يونيو 2021 04:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مأكولات يفضل عدم تناولها مع القهوة



وكالات

قال بافيل إيسانباييف، المختص المعروف في مجال إنقاص الوزن والتنحيف، إنه من الأفضل كثيرا، عدم تناول الحلويات مع القهوة.

وأضاف المختص، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تحتوي القهوة على مضادات المغذيات ( Antinutrient )- المواد التي تمنع امتصاص الجسم للعناصر الكبرى والفيتامينات من الطعام. لذلك من الأفضل استخدام هذا المشروب المنشط (القهوة) بين وجبات الطعام".

وأشار الخبير إلى أنه غالبا ما يتم تناول القهوة وهي محلاة أي مع السكر والحلوى. لكن لا يجوز الجمع بين الحلويات والقهوة. يزيد هذا المشروب عادة من مستوى الغلوكوز في الدم بشكل مؤقت. وعادة، يؤدي ذلك إلى أنه يجب على الجسم استهلاك هذا الغلوكوز، ولذلك يشعر الإنسان بزيادة في القوة والحيوية. لكن بعد فترة ينتهي مفعول وتأثير الكافيين ويعود الجسم إلى الحالة "الطبيعية".

وقال إيسانباييف: "إذا كان الحديث يدور عن القهوة مع الحلويات، فإن مستوى الغلوكوز يرتفع بشكل مفرط ثم ينخفض ​​بشكل حاد، وهو ما قد يتسبب بظهور نقص سكر الدم (hypoglycemia) الذي من عوارضه الشعور بالوهن والتعب والدوار وبالتعرق الرطب البارد والنعاس. بالنسبة للبعض، قد تظهر هذه الحالة بشكل ضعيف، ولدى آخرين بشكل أقوى. كل هذا يتوقف على الشخص المحدد".

ونوه المختص بأن التمثيل الغذائي بعد تناول القهوة، يختلف من شخص لآخر، لذا يجب أن يعتمد المرء على ملاحظته الشخصية لوضعه الصحي وحالته ويحدد ما يناسبه.

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