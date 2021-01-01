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دنيا سمير غانم تهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل في"يوم الأب"

الإثنين 21 يونيو 2021 04:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دنيا سمير غانم تهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل في"يوم الأب"



القاهرة/سما/

أهدت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم كلمات مؤثرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، بمناسبة عيد الأب الذي يوافق للـ21 من يونيو من كل عام.

ونشرت دنيا صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

يذكر أن الفنان سمير غانم توفي قبل شهر تقريبا بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.

#دنيا سمير غانم #يوم الاب #سمير غانم

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