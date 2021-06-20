وفاة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق في حادث سير

لندن/سما/

توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق يوم السبت في بريطانيا، وفق ما تناقله ناشطون.

وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

وذكر أفراد من أسرتها وناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012.

وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان.

ونعت المنظمة صباح الأحد وفاة آلاء، وقالت إنها تعبر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.

جيدر بالذكر أن الصديق انتقلت للإقامة في قطر لمدة قبل أن تحط رحالها كلاجئة سياسية في لندن حتى وفاتها.