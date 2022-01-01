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قطر تعلن عدم السماح بدخول الجماهير لملاعب مونديال 2022 بدون تلقيهم لقاح "كورونا"

الإثنين 21 يونيو 2021 04:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلن عدم السماح بدخول الجماهير لملاعب مونديال 2022 بدون تلقيهم لقاح "كورونا"



الدوحة/سما/

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن بلاده لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

قطر تعلن عدم السماح بدخول الجماهير لملاعب مونديال 2022 بدون تلقيهم التطعيم ضد كوروناوزير الخارجية القطري: نسعى لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في مونديال 2022
وأضاف: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم".

وتابع: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

وأوضح، أن "ما يقارب من 72% من إجمالي المسجلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع".

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل الماضي، أن "بلاده تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح".

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة.

#قطر #مونديال 2022

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