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بيتا وبيت دجن تنتفض ..مئات المواطنين يشاركون في فعاليات الارباك الليلي (صور وفيديو)

الإثنين 21 يونيو 2021 04:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيتا وبيت دجن تنتفض ..مئات المواطنين يشاركون في فعاليات الارباك الليلي (صور وفيديو)



نابلس/سما/

 شهدت بلدتا بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس، مساء الاحد، فعاليات للإرباك الليلي للاحتلال والمستوطنين.

وتجددت فعاليات الإرباك الليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية “أفيتار” التي شرع المستوطنون بإقامتها في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس قبل 50 يوما.


وأضرم الشبان النار في المئات من إطارات الكاوتشوك في محيط البؤرة الاستيطانية، وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات.

وكانت وحدة الإرباك الليلي في بيتا قد دعت للمشاركة الليلة بأكبر تجمهر رافض للبؤرة الاستيطانية.


كما شهدت قرية بيت دجن شرق نابلس، ولأول مرة، فعاليات إرباك ليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون بالمنطقة الشرقية.

ولبى عشرات الشبان دعوات أطلقها ناشطو المقاومة الشعبية لإطلاق فعاليات إرباك ليلي ضد البؤرة الاستيطانية.



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#بيتا #بيت دجن #جبل صبيح #الاستيطان #الارباك الليلي

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