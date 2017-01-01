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من هي غادة والي زوجة حسن أبوالروس التي تصدرت محركات البحث؟ (فيديو)

الإثنين 21 يونيو 2021 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هي غادة والي زوجة حسن أبوالروس التي تصدرت محركات البحث؟ (فيديو)



القاهرة/سما/

تصدر اسم مصممة الغرافيك المصرية الشابة غادة والي محرك البحث غوغل منذ إعلان زواجها من الممثل حسن أبو الروس، وإقامة حفل زفافهما بحديقة ترفيهية بحضور عدد من نجوم الفن.

ويبحث الجمهور عن غادة والي التي كان خبر زواجها من حسن أبو الروس مفاجأة غير معلن عنها، وشهد حفل زفافهما عددا من الفقرات الترفيهية مثل ارتياد الألعاب في الملاهي.

وغادة والي هي مصممة غرافيك عالمية اختيرت ضمن أفضل مصممي الغرافيك في العالم في 2017 وتبلغ من العمر 32 عاما.  

واختارتها مجلة "فوربس" العالمية من قبل لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثين لعام 2017، وهي أصغر متحدثة عربية في Ted Global. 

واحتفت مصر بغادة والي من قبل بعد مشاركتها أمام الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم وتقديمها أفكارا واعدة تبناها الرئيس السيسي، وكلف مجلس الوزراء بتبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين.

وأوضحت غادة والي في عرضها أمام الرئيس السيسي كيفية استخدام الغرافيك والاستعانة به في توثيق التراث المصري وتطوير مناهج التعليم.

وقالت غادة والي في لقاء تلفزيوني إنها تحب الرسم وترسم بالطعام والصلصة والمواد الطبيعية، وهي خريجة الجامعة الألمانية.  

وقدمت والي على منحة ساعدتها على السفر إلى إيطاليا، والحصول على ماجستير، وفازت زوجة حسن أبوالروس من قبل بالعديد من الجوائز العالمية في تخصصها.

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