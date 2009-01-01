نتنياهو يحمل هاتفا محمولا لأول مرة منذ 12 عاما !

القدس المحتلة/سما/

اقتنى رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هاتفا محمولا حديثا لأول مرة منذ 12 عاما، عمل خلالها رئيسا للوزراء دون أن يحمل هاتفا شخصيا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه على مدى سنوات عديدة ربما كان نتنياهو هو الشخص الوحيد في إسرائيل الذي لم يكن لديه هاتف محمول.



وأضافت أنها علمت أن رئيس الوزراء السابق يفتخر حاليا بهاتف ذكي جديد وشخصي، وكما هو متوقع فإن قلة من الناس يعرفون رقم نتنياهو الجديد.

وبالعودة إلى عام 2014، تطرق نتنياهو بشكل غير مباشر إلى مسألة حيازة هاتف ذكي، عندما كان يستعد لمقابلة على إحدى الشبكات الأمريكية وسمع وهو يقول لرجاله قبل بدء التصوير: "أنا لا أفهم العالم الجديد .. الكل يلتقط الصور .. متى تعيشون؟".

وتابع نتنياهو وقتها: "الجميع يصور الجميع. فقط يلتقطون الصور، هذا كل ما يفعلونه. يصورون ويصورون. لا تلتقطوا الصور، عيشوا. أناعشت ولم ألتقط صورا. أنا الشخص الوحيد الذي لا يملك كل الأجهزة الإلكترونية. أنا شخص حر وأنتم جميعا عبيد لأجهزتكم. أنتم جميعا عبيد".

يقول أصدقاؤه إن آخر مرة امتلك فيها نتنياهو هاتفا شخصيا كانت في عام 2009. في ذلك الوقت، فقد جهازين وأخبره من حوله أنه لا يحتاج إلى الجهاز على أي حال.

وعلى الرغم من أن نتنياهو لا يستخدم هاتفا ذكيا شخصيا، إلا أنه يعتبر أحد أكثر الأشخاص تأثيرا على الشبكات الاجتماعية، فلديه أكثر من مليوني متابع على "تويتر" وأكثر من 2.6 مليون على "فيسبوك"، بحسب الصحيفة.

ويوم الأحد الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة لرئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، لتشكيل الحكومة الجديدة، ليطوي بذلك 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو، الذي أعلن بعدها أنه سيقود المعارضة لإسقاط حكومة بينيت خلال فترة وجيزة.