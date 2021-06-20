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"ابنك وجزمتك"... تركي آل الشيخ يوجه رسالة لوالده بمناسبة "يوم الأب"

الإثنين 21 يونيو 2021 02:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ابنك وجزمتك"... تركي آل الشيخ يوجه رسالة لوالده بمناسبة "يوم الأب"



الرياض/سما/

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، صورة لوالده على حسابه بموقع تويتر، موجها له رسالة بمناسبة" يوم الأب".

وقال آل الشيخ: "والدي العزيز أبو تركي، في عيد الأب، أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي وأعتذر عن أي غلط قمت به في شبابي وطفولتي".

وختم رسالته إلى والده قائلا: "أدعوا الله أن يحفظك لي ويرزقني برك ويقدرني أرد لك شيء بسيط مما قدمته لي.. ابنك وخادمك وجزمتك".


ويحتفل العالم في 21 يونيو/حزيران (يوافق غدا الإثنين) من كل عام بيوم الأب العالمي، تكريما لدوره في حياة الأسرة، التي عادة ما يبذل الأب كل ما بوسعه لإسعادها وتوفير حياة كريمة لها.

#تركي ال الشيخ

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