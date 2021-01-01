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يديعوت: الإرباك الليلي ينتقل من حدود غزة لمستوطنات الضفة الغربية

الأحد 20 يونيو 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الإرباك الليلي ينتقل من حدود غزة لمستوطنات الضفة الغربية



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأحد، أن وحدات الإرباك الليل التي بدأت العمل على حدود غزة، انتقلت الآن للعمل بالقرب من مستوطنات الضفة الغربية.
 
وأشارت الصحيفة العبري، أن ما بدأته حمـاس على حدود غزة، يحدث الآن بالقرب من بؤرة ايفيتار الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار الكـفاح المستمر لسكان قرية بيتا جنوب نابلس ضد إقامة البؤرة على أراضيهم.
 
ووفقاً للصحيفة، بدأ الفلسطينيون في الليالي الأخيرة بتنظيم مظاهرات ليلية تعرف باسم "الإربـاك الليلي"، هذه الخطوة مستوحاة من أنشطة وحدات حمـاس على السياج الحدودي في قطاع غزة.
 
وأضافت الصحيفة، خلال ساعات الظلام يتجمع العشرات وأحيانًا المئات من الفلسطينيين بالقرب من مركز الاشتباكات، يحرقون الإطارات ويلقون القنابل الأنبوبية التي تحدث انفجارات قوية، ويوجهون كشافات الليزر والمصابيح القوية نحو أعين قوات الأمن العاملة في المنطقة.

#وحدات الإرباك الليلي #حدود غزة #قطاع غزة #الضفة الغربية #مستوطنات الضفة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #حركة حماس

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