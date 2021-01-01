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زراعة غزة: 16 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي بسبب إغلاق المعابر

الأحد 20 يونيو 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: 16 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي بسبب إغلاق المعابر



غزة /سما/

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن خسائر قطاع غزة نتيجة الإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم التجاري ومنع التسويق والتصدير الزراعي بلغت 16 مليون دولار.

وقالت وزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك": "إنه ونظراً لمنع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج، للأسبوع السادس على التوالي، تضاعفت أضرار وخسائر التجار في المحاصيل التسويقية والأسماك داخل القطاع".

وحذرت الوزارة من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية.

وجددت وزارة الزراعة، دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء، بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم، والسماح بتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية.

#غزة #وزارة الزراعة #خسائر اقتصادية #معبر كرم ابو سالم #المزارعين الفلسطينيين

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