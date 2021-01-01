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أحكام على أسرى وتمديد اعتقال وإفراجات

الأحد 20 يونيو 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام على أسرى وتمديد اعتقال وإفراجات



رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير أحمد منصور ياسين (43) من بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات، وهو معتقل منذ عامين، وعلى الأسير قتيبة جرادات من سعير بالخليل بالسجن الفعلى لمدة 20 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، وهو معتقل منذ 10 أشهر، والأسير ناجح إبراهيم خليل من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام، فيما حولت للاعتقال الاداري الأسير إسلام ماجد دنون من بلدة رنتيس، غربيّ رام الله، لمدة 6 أشهر.

ومددت المحكمة اعتقال الأسير زياد لؤى نوفل من نابلس حتى الأحد المقبل، ولا يزال يقبع في مركز تحقيق بتاح تكفا منذ اعتقاله قبل 35 يوماً، والأسير محمد محمود أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين حتى تاريخ 30/ 6/ 2021.

وأفرجت محكمة الاحتلال فى الناصرة عن الشاب آدم ماضي من مدينة عكا، وكان اعتُقل قبل شهر ونصف خلال الأحداث الأخيرة، وأفرج الاحتلال عن الأسير المقدسي عبادة العلمي بعد اعتقال استمر 28 شهراً، وعن الشاب صلاح كشعم من سلوان، وكان اعتقل أمس من حي بطن الهوى بالقدس، وأفرجت عن الشاب صالح النتشة شرط الإبعاد عن باب العمود، وكفالة 5000 آلاف شيقل، يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلته أمس من أمام باب العمود بعد الاعتداء عليه بوحشية ورش غاز سام على وجهه.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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