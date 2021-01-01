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عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان بحماية جيش الاحتلال

الأحد 20 يونيو 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون برك سليمان بحماية جيش الاحتلال



بيت لحم /سما/

اقتحم نحو 100 مستوطن مسلح، اليوم، منطقة برك سليمان الاثرية جنوب بيت لحم وتلة جبلية مرتفعة تطل على قرية ارطاس المجاورة، وهي مصنفة بمنطقة”أ”، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال، وبرفقتهم كلاب، وتجولوا في البرك والاحراش التابعة لها واغتسلوا من عيونها مدعين أنها منطقة مقدسة لدى اليهود وقد ذُكر اسمها في التوارة.

وقال نشطاء إن الذين اقتحموا المنطقة اليوم معظمهم من الفتية والشبان الصغار ، إذ تتراوح أعمارهم ما بين 16ـ17 عاماً، ويتم إحضارهم إلى المكان قبل أن يدخلوا التجنيد الإجباري، حيث يتم تحريضهم على أن المنطقة هي منطقة مقدسة لليهود، ولا بد أن يتم الحفاظ عليها.

يشار إلى أن المستوطنين دأبوا على اقتحام منطقة برك سليمان بين الفترة والأخرى، وتحت حماية جيش الاحتلال، وهذه الاقتحامات لها دلالات خطيرة بحسب المراقبين الفلسطينيين، من بينها أن أطماع إسرائيل لم تنته في هذه المنطقة، على رغم أنها منطقة مصنفة “أ″ ومقام عليها مشاريع فلسطينية كبيرة، من بينها منطقة قصر المؤتمرات الشهير.

#مستوطنون #منطقة برك سليمان الاثرية #بيت لحم

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