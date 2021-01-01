الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في بيت لحم والخليل

الخليل /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرفة زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرفتين زراعيتين في الخليل.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في تصريح صحافي، بأن الاحتلال هدم غرفة زراعية في منطقة أم ركبة جنوب الخضر للمواطن محمد أحمد صلاح بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن الاحتلال أخطر المواطن بقرار هدم إداري لمدة (96 ساعة)، ويأتي ذلك في سياق مهاجمة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للمناطق الفلسطينية المسماة (ج) بهدف تفريغها، وفي ذات الوقت انتشار أكبر قدر من الوحدات الاستيطانية.

من جهة ثانية، هدمت جرافات الاحتلال غرفتين زراعيتين مساحتهما 120 متراً مربعاً، تعودان للشقيقين بركات ونعيم عبد الرحمن الرجبي، في منطقة أبو طياح جنوب شرق الخليل.