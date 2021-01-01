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الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء لجنة تحقيق في انهيار جبل الجرمق

الأحد 20 يونيو 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء لجنة تحقيق في انهيار جبل الجرمق



القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في انهيار في جبل الجرمق بشمال غربي الجليل "لاك بوعومر"، الذي أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وستحقق اللجنة في تطور الحدث وتحدد النتائج والاستنتاجات المتعلقة بجميع جوانبه، ووفقا لما سبق، ستعنى أيضا بالمسائل التالية: دوائر صنع القرار التي أدت إلى الموافقة على الحدث وتحديد الخطوط العريضة التي تمت الموافقة عليها وشروطها، والأسئلة المهنية والقانونية الشاملة المتعلقة بالسلامة في الأحداث الجماهيرية، بما في ذلك أحداث العبادة الدينية والأماكن التي تخدم الجمهور لإقامة مثل هذه الأحداث، خاصة الأماكن التي تقام فيها الأحداث الجماهيرية".

وتسبب انهيار جسر أثناء احتفالات دينية إسرائيلية بجبل الجرمق في أبريل الماضي بمقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تجمع في مكان الحادث أكثر من 100 ألف شخص، ولا يزال حتى الآن سبب انهيار الجسر مجهولا.

#الحكومة الإسرائيلية #جبل الجرمق

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