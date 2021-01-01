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الشعبية تستنكر حادثة الاعتداء الآثمة على د.عميد عوض

الأحد 20 يونيو 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تستنكر حادثة الاعتداء الآثمة على د.عميد عوض



غزة /سما/

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة حادثة الاعتداء الآثمة على طبيب الأوعية الدموية في مستشفى الشفاء بغزة د. عميد عوض، داعيةً إلى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بحق كل من تسول له نفسه في التعدي على كادراتنا الطبية وحرمة مؤسساتنا الصحية.

وشددت الجبهة بأنها تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الاعتداء المدان والمنافي لقيمنا واحترام عموم شعبنا وتقديره للطواقم الطبية التي كانت على الدوام وما زالت وفي أصعب الظروف وأكثرها خطورةً في مقدمة الصفوف وخط الدفاع الأول عن أمننا الصحي في مواجهة جرائم الاحتلال، والتصدي لكل الأوبئة والأمراض والخدمات الصحية لأبناء شعبنا خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وقواها الوطنية والمجتمعية لضرورة التصدي الحازم لهذه المسلكيات الخطيرة، التي تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات شعبنا.

#الجبهة الشعبية #مستشفى الشفاء #غزة #اعتداء على طبيب

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