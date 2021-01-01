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وفاة طفلة فلسطينية تُركت داخل سيارة مدة طويلة

الأحد 20 يونيو 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة فلسطينية تُركت داخل سيارة مدة طويلة



القدس المحتلة /سما/

توفيت الطفلة رؤية خليل أبو عجاج (3 سنوات) إثر نسيانها داخل سيارة في قرية كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي الداخل الفلسطيني المحتل ، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا الساعة 14:33 بلاغا مفاده أنه جرى نقل طفلة إلى عيادة طبية في كسيفة، بعد بقائها لمدة طويلة من الوقت في سيارة مغلقة، على ما يبدو".

وأضاف أن "المسعفين والمضمدين قدموا العلاجات الأولية وأجروا عمليات إنعاش للطفلة، والتي تبلغ نحو عامين".

وأكد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في وقت لاحق، أن "الطاقم الطبي اضطر إلى إقرار وفاة الطفلة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها".

#وفاة طفلة #قرية كسيفة #الداخل المحتل

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