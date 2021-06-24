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التعليم بغزة: 37,150 طالباً وطالبة من القطاع سيتقدمون لامتحانات التوجيهي الخميس المقبل

الأحد 20 يونيو 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: 37,150 طالباً وطالبة من القطاع سيتقدمون لامتحانات التوجيهي الخميس المقبل



غزة /سما/

أعلن الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن ( 37,150 طالباً وطالبة ) من مختلف الفروع سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي يوم الخميس المقبل الموافق 24/6/2021.

وأوضح ثابت في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد، أن الطلبة سينتظمون في تقديم الامتحانات في (219 قاعة) بمحافظات قطاع غزة، حيث يبلغ عدد العاملين في الامتحانات من مراقبين ورؤساء لجان وعاملين (5,450 موظفاً وموظفة) ويبلغ عدد المصححين( 2,600 ) في مركزي التصحيح بغزة وخانيونس.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن الامتحانات ستعقد وفق البروتوكول الصحي وتطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية لحماية الطلبة والعاملين من فايروس كورونا.

ولفت ثابت عقب ترؤسه اجتماع لجنة المتابعة الوزارية الخاصة بالثانوية العامة بمقر الوزارة بغزة، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لعقد الامتحانات بالشكل الأمثل، من حيث إعداد وطباعة الامتحانات وتجهيز القاعات والعاملين وتوفير الأجواء المناسبة، والتنسيق مع لجنة المتابعة الحكومية ووزارة الداخلية والصحة والمجلس التشريعي وأولياء الأمور وكافة المؤسسات المعنية وذلك لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة بالصورة المناسبة.

 

#زياد ثابت #غزة #التربية والتعليم #امتحانات الثانوية العامة #طلبة الثانوية العامة #التوجيهي

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