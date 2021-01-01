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الرئيس لغوتيريش: واثقون أنكم ستبذلون الجهود لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية

الأحد 20 يونيو 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس لغوتيريش: واثقون أنكم ستبذلون الجهود لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية



رام الله /سما/

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس غوتيريش لمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية.

وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لمعاليكم ولأعضاء هيئة الأمم المتحدة المحترمين، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية لمناسبة إعادة انتخابكم أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يدل على الثقة والاحترام اللذين تحظيان بهما، نتيجة لعملكم المخلص وجهودكم الصادقة تجاه قضايا العالم بمختلف المجالات".

وأضاف الرئيس: "وفي هذه المناسبة الطيبة، نثمن عاليا الدور الهام والمؤثر الذي تقوم بها الأمم المتحدة، واثقين بقيادتكم الحكيمة، وبأنكم ستبذلون المزيد من الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، للتوصل إلى حل دائم ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الأمم المتحدة، ويضع حدا لمعاناة شعبنا الذي يناضل منذ أكثر من سبعة عقود، لاسترداد حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، معربين عن حرصنا على مواصلة العمل معكم لتحقيق هذا الهدف النبيل، وغيره من الأهداف التي تعزز الاستقرار والسلام في العالم".

وتمنى الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة النجاح والتوفيق في المهام السامية الموكلة إليه.

 

#الرئيس عباس #أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة

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