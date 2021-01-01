  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة

الأحد 20 يونيو 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف: آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة



القدس المحتلة /سما/

ذكر تقرير اسرائيلي، أن الأمم المتحدة ستلعب دورا في آلية جديدة متفق عليها لتسهيل تحويل الأموال القطرية إلى غزة.

وذكر تقرير القناة 12 الاسرائيلية أن  الآلية الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية بل سيتم نقل الأموال، بدلًا عن ذلك بوساطة الأمم المتحدة.

قال التقرير إن الأموال لن يتم تحويلها في حقائب نقدية ، كما حدث في الماضي ، وبدلاً من ذلك ستصل إلى قطاع غزة باستخدام "وسائل أخرى" ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف التقرير، أنه بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الشهر الماضي بعد 11 يومًا من القتال ، أعلنت قطر أنها ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأشار التقرير، الى أن  قطر وزعت بموافقة إسرائيل في السنوات الأخيرة، مئات الملايين من الدولارات نقدًا لتمكين حكومة حماس في غزة من دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع ، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ، وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة.

وكانت قطر قد تعهدت بالفعل بتقديم 360 مليون دولار، لمساعدة غزة في بداية العام.

ومع ذلك ، لم يتم تحويل مدفوعات الملايين من الدولارات (المنحة القطرية) منذ العملية العسكرية على غزة الشهر الماضي ، حيث رفضت إسرائيل السماح بدخول الأموال إلى القطاع حتى تفرج الحركة عن اثنين من المدنيين وجثتي جنود إسرائيليين تحتجزهم.

ووفق التقرير، فان مصر عارضت استئناف الاموال القطرية، وأصرت على استخدام آلية جديدة لتحويلها إلى غزة حتى لا تصل إلى حماس.

ونوه التقرير الى أن  قطر ترفض الاتهامات المتكررة بأن الأموال تذهب إلى الجماعات "الإرهابية" في القطاع ، قائلة إن إسرائيل تعرف كيف يتم توزيع الأموال.


 

#اسرائيل #حركة حماس #المنحة القطرية #الاموال القطرية #قطر #غزة #المقاومة الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية #الاسر الفقيرة

الأكثر قراءة اليوم

بعد انتخاب “الجزار”.. تقديرات أمنية اسرائيلية: ”لا خيار سوى التحضير لخطة هجوم على النووي الايراني”

بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها الأمير حمزة

"يسرائيل هيوم" تتساءل: كيف يوقف بينيت "كرات اللهب المتدحرجة" نحو حكومته؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينيت سيتخذ القرار الأسبوع الجاري.. إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” سيكلف 10 ملايين شيكل

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

الأخبار الرئيسية

الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه يهددان حماس: بينت يعلن سياسته وغانتس "ما كان ليس ما سيكون"

لقاح

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

"الشعبية" تصدر بياناً إثر استعصاء حوار القاهرة: ضرورة تفعيل لجنة منظمة التحرير كإطار قيادي مؤقت

"المقاومة" تقرر منح جهودا عربية ودولية فرصة لـ"إنهاء حصار غزة"

وزيرة الصحة : حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية