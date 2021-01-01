الدعليس: خدمة المواطن أولوية قصوى لدينا على الدوام

غزة /سما/

شدد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، على أهمية تجويد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين باستمرار وعلى الصعد كافة، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في الحفاظ على سيادة القانون، وحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم على حدّ سواء.

وقال الدعليس، خلال اجتماعًا مع قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني برئاسة وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، اليوم الأحد : إن "خدمة المواطن أولوية قصوى لدينا على الدوام، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة، عقب الصمود الأسطوري الذي جسده شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مضيفاً: "شعبنا يستحق منا دائماً ما هو أفضل؛ لصموده وثباته وتضحياته الكبيرة".

وأكد "الدعليس" على ضرورة استكمال مسيرة تطوير العمل الحكومي التي تمت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى البناء على ما سبق في هذا الميدان.

واستمع رئيس "لجنة متابعة العمل الحكومي" إلى مداخلات قادة الأجهزة الإدارات في الوزارة، وملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكداً عزمه على مواصلة تحقيق التقدم والرقي في العمل الحكومي ككل، وخاصة عمل وزارة الداخلية وأجهزتها

بدوره، رحب اللواء ناصر مصلح برئيس متابعة العمل الحكومي، متمنياً له التوفيق في المهام المُسندة إليه. وأثنى الدعليس" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والأمن الوطني وأجهزتها وإداراتها كافة، على صعيد خدمة المواطنين، مؤكداً على اهتمامه الخاص بهذه الوزارة لما تمثله من أهمية كبيرة، وتحملها للأعباء الصعبة بما ينعكس باستقرار الحالة الأمنية التي يعيشها القطاع، ويشهد بها الجميع.

ووضع "الدعليس"، قيادة "الداخلية" في صورة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي، وخاصة ما بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، خلال مايو/ أيار الماضي.

وشرح "الدعليس" رؤيته لإدارة وتطوير العمل الحكومي في غزة خلال المرحلة القادمة، وأهم الأولويات التي يرتكز عليها العمل، والمتمثلة في إزالة آثار العدوان وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

بدوره، ثمّن اللواء "مصلح"، حرص أ. "الدعليس" على الالتقاء بقيادة وزارة الداخلية بُعيد توليه منصبه، ما يدلل على الاهتمام بالوزارة التي تواجه تحديات كبيرة خلال عملها في خدمة المواطنين وحفظ أمنهم واستقرارهم.

وأكد "مصلح" أن وزارة الداخلية بأجهزتها وإداراتها كافة، ستبقى قائمة بواجباتها على أكمل وجه في بسط الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي.