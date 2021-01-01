حماس: نقدر عاليًا مخرجات مؤتمر عشائر فلسطين لدعم المقاومة ونصرة القدس

غزة /سما/

عبرت حركة حماس، اليوم الأحد، عن تقديرها لمخرجات مؤتمر عشائر ووجهاء فلسطين لدعم المقاومة ونصرة القدس.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان "حماس تؤكد دعهما الكامل لما جاء في البيان الختامي من دعم المقاومة وانحيازها المطلق لخياراتها باعتبارها الطريق الوحيد لاسترداد الأرض وتحرير الإنسان".

وذكر قاسم: "تأكيد هذه المؤتمر على مسار المقاومة الشاملة ودعوته ل فتح باب التجنيد الطوعي لجماهير شعبنا الفلسطيني، يعكس الانتماء الأصيل للقضية الفلسطينية وثوابتها مهما بلغت التضحيات".

وتابع: "نرحب بدعوة المؤتمر إلى توحيد الموقف الفلسطيني على قاعدة المقاومة وعلى أساس الكفاح والتحرير لا على أساس المفاوضات العبثية، والشروع الفوري في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وإعادة صياغة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كل القوى الحية والفاعلة في الساحة الفلسطينية".

وختم قاسم بالقول "ندعم صياغة وثيقة عشائرية جامعة داعمة للمقاومة، وإسناد ظهرها وتوفير الحاضنة الحقيقية لها".