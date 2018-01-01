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مطالبات اسرائيلية بالتزام حكومة بينت خضم 800 مليون شاقل من أموال المقاصة

الأحد 20 يونيو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات اسرائيلية بالتزام حكومة بينت خضم 800 مليون شاقل من أموال المقاصة



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أنه يتعين على حكومة الاحتلال الجديدة اتخاذ قرار في ما إذا كانت ستقوم بالاستيلاء على 800 مليون شاقل من أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الـ 800 مليون شاقل هي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية للأسرى والأسرى المحررين وأهالي الشهداء من كانون الأول 2019 وحتى نهاية العام 2020.

وقالت الصحيفة إن وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس قدم مؤخرًا تقريرًا لمجلس الوزراء حول قيمة ما حولته السلطة للأسرى وأهالي الشهداء لعام 2020 لكن لم تتم مناقشته بعد.

وأبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا أنها تطلب تمديدًا إلى 1 أغسطس من أجل الرد على مسألة عدم مناقشتها لملف الاستيلاء على أموال المقاصة.

وفي يوليو 2018 أقر كنيست الاحتلال قانونا بموجبه تخصم حكومة الاحتلال كل عام من أموال الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية المبالغ التي دفعتها الأخيرة للأسرى وعائلاتهم وكذلك أهالي الشهداء.

وقدم المحامي الإسرائيلي يتسحاق بام التماسًا مؤخرًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه بإلزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة.

#اسرائيل #اموال المقاصة #السلطة الفلسطينية #الاسرى الفلسطينيين #مخصصات الاسرى #أهالي الشهداء

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