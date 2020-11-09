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لليوم 18.. القيادي في حماس جمال الطويل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأحد 20 يونيو 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم 18.. القيادي في حماس جمال الطويل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام



رام الله /سما/

يواصل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، رفضا لاعتقاله واعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل.

اليوم الأحد، نظم عدد من الصحفيين الفلسطينيين والنشطاء، وقفة احتجاجية على استمرار الاعتقال الإداري للصحافية بشرى الطويل.

وأكد الأسير الطويل من داخل سجنه، أن استمرار اعتقال ابنته سيواجه من خلال معركة الأمعاء الخاوية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيّة الطويل بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري.

ويواصل والدها الشيخ جمال الطويل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم احتجاجا على اعتقاله، وتمديد اعتقال ابنته إداريا.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية، حولت الأسير الطويل إلى الاعتقال الإداري في 7 يونيو 2021، لمدة ستة أشهر.

وحاول الاحتلال اعتقال الطويل قبل اعتقاله عدة مرات لكنه فشل فاعتقل نجله يحيى لمدة يوم ثم أطلق سراحه ثم اعتقل نجله نصر الله للضغط عليه لتسليم نفسه لمخابرات الاحتلال.

ورفض القيادي الطويل تسليم نفسه وقاد فعاليات نصرة للقدس وقطاع غزة وسط مدينة رام الله، علما أنه معتقل سابق لما يزيد عن 17 عاما كما أنه مرشح عن قائمة القدس موعدنا.

#حركة حماس #جمال الطويل #الاعتقال الاداري #بشرى الطويل

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