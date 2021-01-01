وفاة شاب مقدسي بانهيار مصعد في تل أبيب

القدس المحتلة /سما/

توفي بعد ظهر اليوم الأحد الشاب مصعب النجدي من راس العامود في مدينة القدس المحتلة ، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في تل أبيب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انهيار مصعد من علو شاهق في ورشة بناء بتل أبيب.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:33 حول انهيار مصعد في ورشة بناء بتل أبيب، وأقر الطاقم الطبي وفاة عامل متأثرا بجروحه الخطيرة".

كما جرى تخليص عامل آخر (18 عاما) من المصعد، وأحيل إلى المستشفى لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالطفيفة.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.