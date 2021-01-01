اشتية يبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون وتشكيل لجنة وزارية مشتركة

رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، السفير العُماني لدى فلسطين سالم بن حبيب العميري، حيث بحث معه تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، وسبل تشكيل لجنة وزارية مشتركة.

وأطلع رئيس الوزراء، العميري على آخر المستجدات السياسية، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، خاصة في مدينة القدس.

وناقش اشتية مع الضيف زيارته الأخيرة لعُمان التي هدفت لحشد الدعم المالي والسياسي لفلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بحفاوة الاستقبال من الاشقاء هناك، وموقف السلطنة الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير العُماني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لنيل شعبنا حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون وتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.