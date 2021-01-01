  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون وتشكيل لجنة وزارية مشتركة

الأحد 20 يونيو 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون وتشكيل لجنة وزارية مشتركة



رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، السفير العُماني لدى فلسطين سالم بن حبيب العميري، حيث بحث معه تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، وسبل تشكيل لجنة وزارية مشتركة.

وأطلع رئيس الوزراء، العميري على آخر المستجدات السياسية، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، خاصة في مدينة القدس.

وناقش اشتية مع الضيف زيارته الأخيرة لعُمان التي هدفت لحشد الدعم المالي والسياسي لفلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بحفاوة الاستقبال من الاشقاء هناك، وموقف السلطنة الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير العُماني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لنيل شعبنا حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون وتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #سالم بن حبيب العميري #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

بعد انتخاب “الجزار”.. تقديرات أمنية اسرائيلية: ”لا خيار سوى التحضير لخطة هجوم على النووي الايراني”

بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها الأمير حمزة

"يسرائيل هيوم" تتساءل: كيف يوقف بينيت "كرات اللهب المتدحرجة" نحو حكومته؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينيت سيتخذ القرار الأسبوع الجاري.. إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” سيكلف 10 ملايين شيكل

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

الأخبار الرئيسية

لقاح

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

"الشعبية" تصدر بياناً إثر استعصاء حوار القاهرة: ضرورة تفعيل لجنة منظمة التحرير كإطار قيادي مؤقت

"المقاومة" تقرر منح جهودا عربية ودولية فرصة لـ"إنهاء حصار غزة"

وزيرة الصحة : حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ

هل اقتربت الحرب الجديدة على غزة؟.. 4 ملفات تفجر المفاوضات و إسرائيل تحدد الموعد خلال “60 يومًا”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية