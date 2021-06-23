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التعليم تعلن بدء إجراءات عقد الامتحان الشامل للدورة الصيفية

الأحد 20 يونيو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن بدء إجراءات عقد الامتحان الشامل للدورة الصيفية



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء إجراءات عقد الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2021، بشكل موحد في كافة المحافظات الفلسطينية لطلبة الدبلوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة الذين تخرجوا في الفصل الثاني للعام 2020/2021م، والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

وبينت أن الامتحان النظري يعقد أيام الاثنين، الثلاثاء الموافق (06-07/09/2021م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

ولفتت إلى أن الامتحان العملي يعقد أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس الموافق (07-08-09)/09/2021م، في أماكن تحدد لاحقاً، حيث تبدأ عملية التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/06/2021م، وتنتهي مساء يوم الخميس 22/07/2021.

وذكرت أنه يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان نقداً من خلال بنك البريد، وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة : شيكل.

وقالت: "من يملك مستحقات لدى وزارة المالية - غزة، يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من المتقدم نفسه والأقارب من الدرجة الأولى "أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة" - والأخ والأخت"، من خلال الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/fees

ودعت إلى التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل، عبر الرابط التالي، https://eservices.mohe.ps/shamel، باستخدام بنظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

وأضافت "إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة".

وأردفت "في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية، في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة".

واستدركت "بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل".                                                                                                                             

#غزة #التربية والتعليم العالي #الامتحان الشامل #المحافظات الفلسطينية #طلبة الدبلوم #الجامعات الفلسطينية

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