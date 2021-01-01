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إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

الأحد 20 يونيو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً



القدس المحتلة /سما/

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، أن إسرائيل تسعى إلى استئناف الصفقة، ونقلت عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي قولهم إنهم تحدثوا مع مسؤولين فلسطينيين حول الموضوع.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

وأضافت "كان" أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين اعترفوا بأنهم أخطأوا في أدائهم في الصفقة، واعتبروا أن الجملة التي شددت على مدة الصلاحية القصيرة للقاحات أثار حرجا بالغا في السلطة الفلسطينية.

وفيما ادعت وزارة الصحة الإسرائيلية أن شحنة اللقاحات التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، أول من أمس، كانت سليمة، أشار بيانها إلى أن "موعد انتهاء صلاحية اللقاحات كان معروفا ومتفقا عليه وملائما للاتفاق بين الجانبين".

ويذكر أنه بموجب الاتفاق، كانت إسرائيل ستنقل ما بين مليون إلى 1.4 مليون جرعة لقاح من إنتاج "فايزر" إلى السلطة الفلسطينية، والتي تبين أن صلاحيتها تشارف على الانتهاء، مقابل حصول إسرائيل على لقاحات جديدة من "فايزر"، في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين، من شحنة مخصصة للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لـ"كان"، فإن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، من أجل نقل شحنات لقاحات مضادة لكورونا إلى السلطة. ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو تسليم السلطة لقاحات كهذه. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة وافقت على الطلب الأميركي ولكن تبين أن صلاحية اللقاحات التي ستنقلها توشك على الانتهاء.

#اسرائيل #لقاحات كورونا #صفقة اللقاحات #السلطة الفلسطينية #لقاح فايزر #الولايات المتحدة #الفلسطينيين

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