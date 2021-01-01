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الاحتلال يمنع أمين سر فتح بالقدس من دخول الضفة 6 أشهر

الأحد 20 يونيو 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع أمين سر فتح بالقدس من دخول الضفة 6 أشهر



القدس المحتلة /سما/

صادقت شرطة الاحتلال، اليوم، على منع أمين سر حركة فتح- إقليم القدس شادي مطور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور بعد رفض قرار الاعتراض الذي تقدم به محاميه.

وجاء في القرار الصادر من قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمير ادعي، “أنه بعد فحص المعلومات من قبل الأمن الإسرائيلي التي تشير بمشاركة شادي مطور بفعاليات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بالقدس المحتلة التي تشكل (خطراً على أمن المنطقة)، إذ يمنع من دخول مناطق الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية حتى تاريخ 17-12 من نهاية العام الجاري.

وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت مطور للمرة الثالثة خلال أسبوع، وسملته قراراً بعدم التواصل أو إقامة فعاليات وندوات تنظيمية في مدينة القدس أو حتى المشاركة فيها، تحت بند فرض السيادة الفلسطينية في المدينة.

كما تم إيقاف التأمين الصحي عنه وعن أفراد أسرته، وسحب الإقامة عن زوجته، وهذه العقوبات فرضت عليه منذ توليه لأمانة سر حركة فتح/ اقليم القدس.

#الشرطة الاسرائيلية #شادي مطور #الضفة الغربية

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