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وزير الحكم المحلي يفتتح بوابة مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس

الأحد 20 يونيو 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يفتتح بوابة مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس



نابلس /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، خلال زيارة ميدانية له لبلدة بيت فوريك، شرق نابلس، مشروع مدخل وبوابة البلدة، والذي تم انجازه بتبرع من المواطن الحاج عيسى الراشد وابنائه.

وشارك في حفل الافتتاح، مدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية، ورئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد واعضاء المجلس البلدي، والمتبرعون المشروع، وممثل غرفة تجارة وصناعة نابلس بشير حنني.

وأشاد الصالح بالجهود التي يبذلها المجلس البلدي لتنفيذ مشاريع تطويرية من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعلاقة الايجابية والبناءة بين البلدية والقطاع الخاص حيث يجسد هذا المشروع وهذا الصرح الجمالي على مدخل البلدة الشراكة الفاعلة بين الطرفين.

كما وأعلن الصالح عن استجابته لمطالب البلدية والاهالي فيما يتعلق يزيادة مساهمة الوزارة بمشروع تعبيد الطرق الداخلية في خلة العزب والنقارة، اضافة لتوسعة شبكتي المياه والكهرباء بالتزامن مع توسعة المخطط الهيكلي للبلدية بمساحة 4000 دونم.

وفي كلمته الترحيبية، أثنى رئيس البلديه حسين حج محمد على الجهود الكبيره التي يقوم بها وزير الحكم المحلي لصالح تنمية وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين، ودعمه الكبير وتلبيته لاحتياجات بلدة بيت فوريك في مختلف المجالات.

من جهته، اكد حنني على الثقه الكبيره والتكامل بين القطاع الخاص والهيئات المحليه انطلاقا من الاهداف المشتركه التي يسعى الطرفان لتحقيقها من خلال تحقيق التنميه المحليه والاقتصاديه المستدامه.

#الحكم المحلي #بلدة بيت فوريك

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