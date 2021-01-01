  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصيادلة تطالب بلجنة تحقيق في صفقة لقاح فايزر

الأحد 20 يونيو 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصيادلة تطالب بلجنة تحقيق في صفقة لقاح فايزر



رام الله /سما/

طالبت نقابة الصيادلة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومن ذوي الاختصاص للوقوف على حيثيات ومجريات صفقة تبادل لقاح فيزر، لاظهار الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه او تواطؤه، وإطلاع الشعب على نتائج هذا التحقيق.

ودعا مجلس نقابة الصيادلة في بيان له ابناء الشعب للاستمرار في تلقي الطعومات والاستجابة لحملات التطعيم التى تقودها وزارة الصحة، وعدم الالتفات الى الشائعات، مؤكدا على استمرار النقابة بدورها الرقابي والفني بهذا الاتجاه.

وطالب الصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والدقة عند التعاطي مع كل ما له علاقة بالغذاء والدواء، والابتعاد عن نشر اي معلومات او اخبار غير مؤكدة من شأنها أن تضعف ثقة الجمهور بعملية التطعيم التي يتفق الجميع على أهميتها لحفظ صحة المجتمع والخروج من الوباء.

وطالب بأن يكون الصيدلاني هو صاحب القرار الاول والأخير بكل ما يتعلق بشراء وتوفير ونقل وتخزين وصرف ومتابعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية، بصفته الخبير الاول وصاحب الاختصاص في هذا المجال، بما يضمن فعالية وجودة ومأمونية المستحضرات الصيدلانية.

وأضاف أن تغييب هذا الدور نتيجة نقص الصيادلة الحاد في وزارة الصحة يفتح المجال لممارسات غير علمية، مطالبا بدعم القطاع الصيدلاني الحكومي بكادر أكبر ليكون قادرا على متابعة كل هذه القضايا بمهنية واحترافية.

وعبرت النقابة عن ثقتها بوزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، ودعمها الكامل لكافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطن الفلسطيني.

#نقابة الصيادلة #الرئيس عباس #صفقة اللقاحات #لقاح كورونا #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بعد انتخاب “الجزار”.. تقديرات أمنية اسرائيلية: ”لا خيار سوى التحضير لخطة هجوم على النووي الايراني”

بيان هام من عائلة المشتبه به بقتل مواطن في خان يونس

الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها الأمير حمزة

"يسرائيل هيوم" تتساءل: كيف يوقف بينيت "كرات اللهب المتدحرجة" نحو حكومته؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينيت سيتخذ القرار الأسبوع الجاري.. إخلاء البؤرة الاستيطانية “أفيتار” سيكلف 10 ملايين شيكل

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

الأخبار الرئيسية

لقاح

إسرائيل تسعى لاستئناف صفقة اللقاحات: مدة الصلاحية القصيرة للتطعيمات أثارت حرجا بالغاً

"الشعبية" تصدر بياناً إثر استعصاء حوار القاهرة: ضرورة تفعيل لجنة منظمة التحرير كإطار قيادي مؤقت

"المقاومة" تقرر منح جهودا عربية ودولية فرصة لـ"إنهاء حصار غزة"

وزيرة الصحة : حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة تعافٍ

هل اقتربت الحرب الجديدة على غزة؟.. 4 ملفات تفجر المفاوضات و إسرائيل تحدد الموعد خلال “60 يومًا”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية